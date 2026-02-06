Общественники предлагают ввести новый штраф для волгоградских родителей

Новый штраф для родителей мальчишек и девчонок детсадовского возраста предлагает ввести секретарь Общественной палаты России Владислав Гриб. Он настаивает, что наказывать надо мам и пап из Волгоградской области и других регионов страны, если они не забирают вовремя свою ребятню из детских садов.
В таких случаях следует взимать с них дополнительную плату, считает общественник.
Таким образом член ОП РФ намерен защищать интересы воспитателей, вынужденных оставаться после рабочего дня с малышами, к которым не спешат их собственные родители. А у тех тоже есть семьи и дети.
В то же время Гриб поддерживает идею о продлении работы детсадов до 20:00, обосновывая свое мнение тем, что в мегаполисах от работы до дошкольных учреждений приходится добираться иногда по два часа.
«Для воспитателей, график которых также продлится, в этом случае надо вводить двойную плату за переработку», — поделился общественник с ТАСС.
Другой вариант — открывать группы продленного дня и повышать зарплаты дежурным воспитателям.