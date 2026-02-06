Четыре зуба выбили белорусскому хоккеисту в Калгари

Во втором периоде Шарангович в борьбе за шайбу столкнулся с нападающим «Эдмонтона» Леоном Драйзайтлем. Егор упал и не сразу подняться со льда, а тем временем Драйзайтль забил гол. Судьи сочли это столкновение игровым моментом и нарушения правил не зафиксировали.