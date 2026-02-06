Четыре зуба выбили белорусскому хоккеисту в Калгари

Белорусский нападающий канадского хоккейного клуба «Калгари Флэймз» Егор Шарангович лишился нескольких зубов в игре против «Эдмонтона».
На домашней арене «Калгари» победил в чемпионате НХЛ «Эдмонтон» со счетом 4:3. Но матч Егору и его семье запомнится не только этим.
Во втором периоде Шарангович в борьбе за шайбу столкнулся с нападающим «Эдмонтона» Леоном Драйзайтлем. Егор упал и не сразу подняться со льда, а тем временем Драйзайтль забил гол. Судьи сочли это столкновение игровым моментом и нарушения правил не зафиксировали.
После матча Дарья — жена Егора — написала* в социальный сетях: «Было бы смешно, если бы не было так грустно. Минус 4 зуба, а завтра улетать в отпуск».
Егор лишился нескольких зубов. Фото: кадр видео социальных сетей Дарьи Шарангович.
Напомним, что на время Олимпиады НХЛ берет паузу до 25 февраля, и хоккеисты, не участвующие в Играх, могут отдохнуть. В том числе Егор Шарангович.
