В Ростовской области дочь участника СВО добилась пенсии по потере кормильца

В Ростовской области для дочери погибшего участника СВО через суд добились выплаты пенсии по потере кормильца. Об этом рассказали в пресс-службе донской прокуратуры.
Представители надзорного ведомства защитили права 16-летней девушки. После гибели отца она должна была получать выплаты, но их не перечисляли более полугода после переезда девшуки на новое место жительства.
Иск прокуратуры порддержали в суде. В итоге дочери военнослужащего выплатили более 110 тысяч рублей.
