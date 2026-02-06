Ричмонд
В Ростовской области дочь участника СВО добилась пенсии по потере кормильца

На Дону прокуратура через суд защитила права дочери погибшего участника СВО.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области для дочери погибшего участника СВО через суд добились выплаты пенсии по потере кормильца. Об этом рассказали в пресс-службе донской прокуратуры.

Представители надзорного ведомства защитили права 16-летней девушки. После гибели отца она должна была получать выплаты, но их не перечисляли более полугода после переезда девшуки на новое место жительства.

Иск прокуратуры порддержали в суде. В итоге дочери военнослужащего выплатили более 110 тысяч рублей.

Ранее в Шолоховском районе Дона помогли ветерану СВО, столкнувшемуся с проблемами при трудоустройстве.

