Количество многодетных семей в Башкирии за пять лет выросло почти на четверть

Более 192 тысяч семей в республике получают различные меры господдержки.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии растет число многодетных семей. По данным, озвученным на круглом столе в Общественной палате республики, за последние пять лет их стало больше на 14 тысяч, что составляет почти 24%.

Всего различными мерами государственной поддержки в регионе пользуются около 192 тысяч семей. Общий объем финансирования этих программ превышает 14 миллиардов рублей. Среди них есть льготы, которые предоставляются независимо от уровня дохода семьи. К ним относятся, например, компенсации за платное обучение в колледжах, бесплатный проезд для школьников в общественном транспорте и возможность бесплатно посещать музеи.

Кроме того, в прошлом году в республике продолжили выдавать бесплатные земельные участки для строительства жилья. Такие наделы получили 1917 льготников. В целом программа обеспечения землей или альтернативной единовременной выплатой в 250 тысяч рублей выполнена на 83%. Отдельно отмечается, что 366 участков было предоставлено семьям участников СВО.

