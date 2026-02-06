Количество многодетных семей в Башкирии за пять лет выросло почти на четверть

Всего различными мерами государственной поддержки в регионе пользуются около 192 тысяч семей. Общий объем финансирования этих программ превышает 14 миллиардов рублей. Среди них есть льготы, которые предоставляются независимо от уровня дохода семьи. К ним относятся, например, компенсации за платное обучение в колледжах, бесплатный проезд для школьников в общественном транспорте и возможность бесплатно посещать музеи.