На обратной стороне Солнца произошел мощный взрыв

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Очень сильный взрыв был зафиксирован на обратной стороне Солнца, но, вероятно, активный центр, в котором он произошел, не доживет до выхода к Земле. Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.