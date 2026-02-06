Ричмонд
-6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На обратной стороне Солнца произошел мощный взрыв

Ученые предполагают, что активный центр, в котором это случилось, не доживет до выхода к Земле.

Сейчас в Ричмонде: -6° 2 м/с 68% 754 мм рт. ст. -1°
Источник: amic.ru

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Очень сильный взрыв был зафиксирован на обратной стороне Солнца, но, вероятно, активный центр, в котором он произошел, не доживет до выхода к Земле. Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

«Очередной очень сильный взрыв на обратной стороне Солнца. Никакого значения это не имеет, так как активные центры на Солнце сейчас живут примерно неделю. К Земле через несколько дней, почти наверняка, выйдут лишь обломки», — говорится в сообщении.

Специалисты напомнили, что у области 4366, которая находится сейчас напротив Земли, остались примерно сутки на то, «чтобы собрать энергию на последний взрыв и умереть, либо умереть тихо».