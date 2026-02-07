Ричмонд
-2°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Хабаровском районе проверили качество дорог по национальному проекту

Власти Хабаровского края проверяют качество отремонтированных в регионе дорог.

Источник: пресс-служба министерства транспорта и дорожного хозяйства края

В Хабаровском крае проходит проверка состояния дорожных объектов, отремонтированных в прошлом году в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным. Подробнее — в материале «КП» — Хабаровск.

Ревизионный выезд состоялся в Хабаровском районе. Комиссия осмотрела мост на подъезде к селу Черная Речка, который был полностью реконструирован в прошлом году с применением экологичных решений, включая композитные водоотводные лотки с фильтрами.

Также был отремонтирован пятикилометровый участок дороги «Подъезд к селу Черная Речка», где уложили новый асфальт, обновили разметку и обустроили 17 остановок. В 2026 году планируется завершить ремонт этого пути, приведя в порядок участок с 0 по 15 км.

Также в Хабаровском районе планируется отремонтировать восемь участков дорог общей протяженностью более шести километров с объемом финансирования свыше 220 миллионов рублей. Все выявленные в ходе проверок дефекты подрядчики обязаны устранять по гарантии.