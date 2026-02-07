В Хабаровском районе проверили качество дорог по национальному проекту

Также был отремонтирован пятикилометровый участок дороги «Подъезд к селу Черная Речка», где уложили новый асфальт, обновили разметку и обустроили 17 остановок. В 2026 году планируется завершить ремонт этого пути, приведя в порядок участок с 0 по 15 км.