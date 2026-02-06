Прокуратура нашла школу под Витебском, где в младших классах было +15 градусов. Подробности обнародовали в службе информации прокуратуры Витебской области.
Прокуратура Витебского района в момент рейдовых мероприятий проверила соблюдение санитарно-эпидемиологических норм в одной из школ района. По итогам проверки были обнаружены существенные нарушения, которые затрагивали комфортные условия обучения младших школьников.
«В частности, в двух кабинетах начальных классов была зафиксирована температура воздуха на уровне +15°С, что ниже нормативов, установленных законодательством», — обратили внимание в ведомстве.
По результатам проведенного обследования удалось установить, что основной причиной пониженной температуры оказалось нарушение герметичности стыков оконных проемов. Данные дефекты приводили к тому, что в классы постоянно проникал холодный воздух и это не давало возможности поддерживать нормативный температурный режим даже при полной нагрузке системы отопления.
Прокурор Витебского района вынес главе учреждения образования предписание, в котором требовал принять действенные меры, направленные на устранение нарушений герметичности окон.
«Требования акта надзора исполнены в полном объеме — в настоящий момент температура воздуха в учебных помещениях соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям», — уточнили в прокуратуре.
