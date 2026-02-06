Прокуратура нашла школу под Витебском, где в младших классах было +15 градусов

По результатам проведенного обследования удалось установить, что основной причиной пониженной температуры оказалось нарушение герметичности стыков оконных проемов. Данные дефекты приводили к тому, что в классы постоянно проникал холодный воздух и это не давало возможности поддерживать нормативный температурный режим даже при полной нагрузке системы отопления.