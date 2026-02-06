Ричмонд
«Он не стал этого делать»: Милонов высказался о ситуации с комиком Сабуровым

Запрет на въезд в Россию стендаперу Нурлану Сабурову вряд ли связан с его публичной позицией по специальной военной операции на Украине. Об этом сообщил депутат Госдумы Виталий Милонов.

Источник: Наталья Шатохина/NEWS.ru/ТАСС

«Знать мы этого не можем. Люди по-разному высказываются в отношении СВО. У нас вообще демократическая страна. У нас за мнение никого не сажают, поверьте», — передает «Постньюс» слова Милонова.

Депутат напомнил, что ранее обращался к Сабурову с призывом четко обозначить свою позицию в отношении СВО и действий российских властей, отметив, что «удобно усидеть на двух стульях не получится». Однако комик не пошел на этот шаг.

Нурлан Сабуров был задержан в столичном аэропорту Внуково. Ему запретили въезд в Россию сроком на 50 лет. Это связывают с его публичной критикой спецоперации на Украине. На территории РФ за ним числится имущество ориентировочной стоимостью 160 миллионов рублей.

