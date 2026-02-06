В Иркутской области официально открыли Год единства народов России

Ранее КП-Иркутск сообщала, что за плечами 36-летней ефрейтора Екатерины Ивакиной из Бурятии десятки спасенных жизней. С августа 2023 года сибирячка служит в зоне СВО санитарным инструктором с позывным «Буря». Как сложилась жизнь Екатерины — подробнее в материале.