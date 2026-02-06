Ричмонд
В Иркутской области официально открыли Год единства народов России

Гости играли в народные игры, осваивали старинные ремесла на мастер-классах.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутской области официально открыли Год единства народов России. В торжественном мероприятии участвовали около 300 представителей молодежи более десяти национальностей.

— В рамках церемонии состоялось прямое включение из Национального центра «Россия», где Владимир Путин дал общероссийский старт Году, — рассказали КП-Иркутск в пресс-службе регионального правительства.

Программа мероприятия стала праздником культурного обмена. Гости не просто наблюдали, а активно играли в народные игры, осваивали старинные ремесла на мастер-классах, смотрели на национальные костюмы на дефиле и угощались разными блюдами.

Министр по делам молодежи региона Маргарита Цыганова анонсировала программу на этот год, призванную оживить интерес к традициям и укрепить дружбу между народами.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что за плечами 36-летней ефрейтора Екатерины Ивакиной из Бурятии десятки спасенных жизней. С августа 2023 года сибирячка служит в зоне СВО санитарным инструктором с позывным «Буря». Как сложилась жизнь Екатерины — подробнее в материале.