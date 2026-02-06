В Иркутской области официально открыли Год единства народов России. В торжественном мероприятии участвовали около 300 представителей молодежи более десяти национальностей.
— В рамках церемонии состоялось прямое включение из Национального центра «Россия», где Владимир Путин дал общероссийский старт Году, — рассказали КП-Иркутск в пресс-службе регионального правительства.
Программа мероприятия стала праздником культурного обмена. Гости не просто наблюдали, а активно играли в народные игры, осваивали старинные ремесла на мастер-классах, смотрели на национальные костюмы на дефиле и угощались разными блюдами.
Министр по делам молодежи региона Маргарита Цыганова анонсировала программу на этот год, призванную оживить интерес к традициям и укрепить дружбу между народами.
