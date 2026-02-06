Магнат Эпштейн завещал остров белоруске, которая его била

Эпштейн завещал «дьявольский» остров молодой белоруске, от которой терпел побои, и которая единственная кроме адвокатов навещала его в тюрьме. Новые подробности о жизни скандального магната узнал журналист KP.RU.
Джеффри Эпштейн оставил свое состояние Карине Шуляк. Уроженка Беларуси провела с финансистом последние девять лет его жизни. Именно она сопровождала его на частном самолете в Нью-Йорк во время ареста. И именно ей он позвонил из тюрьмы в последнюю ночь перед смертью.
Все началось с онлайн-знакомства. В 2010 году Эпштейн, скрывавшийся под ником «Русский медведь Василий Маликов», пригласил студентку-стоматолога из Минска в Америку. Он обещал оплатить учебу и помочь с визой. Карина согласилась и переехала в США в августе того же года.
Их отношения были непростыми. Переписка показывает, что Шуляк быстро стала доминировать. Она требовала от Эпштейна прекратить общение с другими женщинами и контролировала его быт. Со временем Карина взяла в свои руки управление всем его имуществом. Ее даже прозвали «инспектором» в ближайшем окружении миллиардера.
Финансист жаловался на побои. В одном из писем 2017 года он прямо пишет, что Шуляк «потеряла контроль и очень сильно ударила меня по лицу». Это подтверждает версию о том, что Эпштейн терпел от нее физическое насилие.
После второго ареста Эпштейна в 2019 году Карина была единственным человеком, кроме адвокатов, который навещал его в тюрьме. За два дня до своей смерти Эпштейн составил новое завещание. В нем он отписал Шуляк свои острова, недвижимость в Нью-Йорке, Париже и Палм-Бич, а также 100 миллионов долларов и 43 бриллианта.
Однако наследство она так и не получила. Имущество Эпштейна было распродано для выплат компенсаций его жертвам. Сегодня Карина Шуляк живет в Нью-Йорке, работает стоматологом и продолжает судиться за оставшиеся активы.
