Магнат Эпштейн завещал остров белоруске, которая его била

После второго ареста Эпштейна в 2019 году Карина была единственным человеком, кроме адвокатов, который навещал его в тюрьме. За два дня до своей смерти Эпштейн составил новое завещание. В нем он отписал Шуляк свои острова, недвижимость в Нью-Йорке, Париже и Палм-Бич, а также 100 миллионов долларов и 43 бриллианта.