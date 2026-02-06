Ричмонд
-6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Белстат озвучил дату проведения следующей переписи населения

МИНСК, 6 фев — Sputnik. Следующая перепись населения пройдет в Беларуси в октябре 2029 года, сообщила журналистам председатель Национального статистического комитета республики Инна Медведева.

Источник: Sputnik.by

По ее словам, основная работа Белстата на следующую пятилетку будет заключаться в подготовке к переписи населения. Она состоится в октябре 2029-го.

В этом году профильный комитет начинает работу над прототипом статистического регистра населения, который станет основой переписи.

«Мы будем максимально использовать административные источники данных — уже есть перечень госорганов, которые готовы их предоставлять, сотрудничать с мобильными операторами для позиционирования», — сообщила Медведева, ее слова приводит БелТА.

В частности, уже создана экспертная группа. В нее вошли представители Белстата, мобильных операторов и провайдера облачных решений. Также подготовлены методологические подходы, определены этапы и сроки их выполнения.

Как проинформировала руководитель статистического ведомства, в текущем году в планах провести пилотное тестирование возможностей технологий мобильного позиционирования.

Также Медведева сообщила, что переписные листы будут минимизированы.

«Возьмем максимум из административных источников, предзаполним их, чтобы сэкономить время и ресурсы», — добавила председатель комитета.