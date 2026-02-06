Белстат озвучил дату проведения следующей переписи населения

По ее словам, основная работа Белстата на следующую пятилетку будет заключаться в подготовке к переписи населения. Она состоится в октябре 2029-го.
В этом году профильный комитет начинает работу над прототипом статистического регистра населения, который станет основой переписи.
«Мы будем максимально использовать административные источники данных — уже есть перечень госорганов, которые готовы их предоставлять, сотрудничать с мобильными операторами для позиционирования», — сообщила Медведева, ее слова приводит БелТА.
В частности, уже создана экспертная группа. В нее вошли представители Белстата, мобильных операторов и провайдера облачных решений. Также подготовлены методологические подходы, определены этапы и сроки их выполнения.
Как проинформировала руководитель статистического ведомства, в текущем году в планах провести пилотное тестирование возможностей технологий мобильного позиционирования.
Также Медведева сообщила, что переписные листы будут минимизированы.
«Возьмем максимум из административных источников, предзаполним их, чтобы сэкономить время и ресурсы», — добавила председатель комитета.