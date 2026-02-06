Ричмонд
-6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Участников СВО из Башкирии планируют отправлять на отдых в Абхазию

В рамках программы «Башкирское долголетие» бойцов и их семьи отправят в Абхазию.

Источник: Комсомольская правда

Премьер-министр Башкирии Андрей Назаров, находящийся с рабочим визитом в Абхазии, обсудил с руководством республики новую инициативу. Участников специальной военной операции и членов их семей планируется включить в программу «Башкирское долголетие. Туризм» и отправлять на отдых в Абхазию. Переговоры по этому вопросу прошли с президентом Бадрой Гунба и премьер-министром Владимиром Делба.

Как отметил Назаров, стороны также говорили о взаимном продвижении продовольственных товаров. Наличие прямого авиасообщения между Уфой и Сухумом дает этому направлению большое преимущество.

Между двумя регионами уже действует план сотрудничества, рассчитанный до 2030 года. По словам премьер-министра Башкирии, этот документ является «абсолютно рабочим и гибким». Первые результаты партнерства уже видны: за 11 месяцев прошлого года товарооборот между Башкортостаном и Абхазией вырос в 15 раз.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.

Узнать больше по теме
Абхазия: от древнего царства до независимости — история, факты и современный статус
Абхазия — регион на черноморском побережье Кавказа с богатой историей и сложным политическим статусом. Это частично признанное государство, независимость которого признают только пять стран ООН (Россия, Венесуэла, Сирия, Никарагуа и Науру), а также частично признанная Южная Осетия и непризнанное Приднестровье. Вануату и Тувалу — отозвали решение о признании независимости Абхазии. Тем не менее, здесь уже сложилась полноценная государственная система — со своим правительством и политическими институтами. Рассказываем, где находится Абхазия, и как она устроена.
Читать дальше