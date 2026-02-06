Участников СВО из Башкирии планируют отправлять на отдых в Абхазию

Премьер-министр Башкирии Андрей Назаров, находящийся с рабочим визитом в Абхазии, обсудил с руководством республики новую инициативу. Участников специальной военной операции и членов их семей планируется включить в программу «Башкирское долголетие. Туризм» и отправлять на отдых в Абхазию. Переговоры по этому вопросу прошли с президентом Бадрой Гунба и премьер-министром Владимиром Делба.
Как отметил Назаров, стороны также говорили о взаимном продвижении продовольственных товаров. Наличие прямого авиасообщения между Уфой и Сухумом дает этому направлению большое преимущество.
Между двумя регионами уже действует план сотрудничества, рассчитанный до 2030 года. По словам премьер-министра Башкирии, этот документ является «абсолютно рабочим и гибким». Первые результаты партнерства уже видны: за 11 месяцев прошлого года товарооборот между Башкортостаном и Абхазией вырос в 15 раз.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.