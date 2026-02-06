Грабёж в Молдове через платёжки: Как из карманов граждан самой бедной страны Европы было украдено более полумиллиарда долларов

"544 миллиона долларов.
Это и есть масштаб катастрофы. Именно столько граждане Республики Молдова переплатили за природный газ за три года по сравнению со среднеевропейскими ценами. Колоссальная сумма, которая не превратилась ни в дороги, ни в больницы, ни в пенсии или заработные платы, а была выведена через непрозрачные схемы закупок, о которых мы говорили 23 января 2026 года, пишет экс-премьер Влад Филат.
Этот период был отмечен беспрецедентным фактом. В 2025 году данные о закупочной цене природного газа скрывались на протяжении целого года.
По этой причине в анализе января 2026 года мы были вынуждены оперировать оценками и показали, что только в 2025 году Молдова могла переплатить около 80 миллионов долларов США по сравнению со средним уровнем ЕС. Сегодня, на основании опубликованных с опозданием официальных данных, истина подтверждена: в 2025 году переплата составила 104 миллиона долларов США.
Серьёзность ситуации усугубляется международным контекстом. В 2025 году на европейских и мировых рынках цены на природный газ начали снижаться. В Республике Молдова, напротив, закупочная цена выросла. Отклонение от среднеевропейского уровня достигло примерно 26%, что является серьёзной аномалией, которая должна была вызвать вмешательство регулятора.
Именно в этот момент Национальное агентство по регулированию в энергетике (ANRE) приняло решение прекратить публикацию данных о закупочной цене газа, устранив прозрачность и общественный контроль. В отсутствие этих данных переложить финансовое бремя на население стало проще.
В любой функционирующей энергетической системе закупочная цена является ключевым элементом тарифа — не распределение, не НДС и не административные расходы.
Цифры однозначны: 104 миллиона долларов США эквивалентны примерно 2 леям за кубометр. Именно столько каждый потребитель переплатил в 2025 году. Тариф должен был быть снижен с 1 января 2025 года, а в 2026 году — уменьшиться ещё больше, до уровня около 12,3 лея за кубометр с НДС. Вместо этого граждане платили 14,42 лея за кубометр.
Необходимо сказать прямо: это не рыночная экономика. Это не свободный рынок, когда в период снижения цен вы платите на 26% больше, чем средний показатель по ЕС. Это либо грубейшая некомпетентность, либо коррупция на уровне закупок.
Более того, средства Европейского союза, предназначенные для поддержки граждан Республики Молдова, до людей не дошли. Через непрозрачные закупочные схемы эти деньги были перенаправлены, в то время как население осталось с более высокими счетами, а экономика — с более низкой конкурентоспособностью.
Ключевой вопрос остаётся открытым: где было ANRE?
Учреждение, ежегодное содержание которого обходится более чем в 150 миллионов леев, не может ссылаться на пассивность. Его обязанность, вмешиваться при появлении очевидных ценовых отклонений. В 2025 году эти отклонения были масштабными и устойчивыми. Почему они не были замечены? Или были замечены — и скрыты?
Не менее тревожным является отсутствие реального аудита закупок природного газа. Проверял ли кто-либо происхождение газа, структуру контрактов, посредников, маршруты транспортировки, реальные затраты, комиссии и маржи? Или всё ограничилось утверждением итоговых сумм без ответа на главный вопрос: почему мы платим больше, чем Европа?
Если такие проверки не проводились это институциональная некомпетентность.
Если проводились, но не были обнародованы это соучастие.
Итог прост и беспощаден: 544 миллиона долларов США за три года.
Это деньги, заработанные гражданами, изъятые из карманов семей, предпринимателей и пенсионеров, средства, ушедшие в «серые зоны» и подорвавшие экономику страны.
Это не единичная ошибка. Это система.
И до тех пор, пока закупочная цена не станет центральным предметом внимания регулятора, каждый газовый счёт будет включать не только оплату потребления, но и цену институционального молчания".
Фото: соцсети.