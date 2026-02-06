Грабёж в Молдове через платёжки: Как из карманов граждан самой бедной страны Европы было украдено более полумиллиарда долларов

Это и есть масштаб катастрофы. Именно столько граждане Республики Молдова переплатили за природный газ за три года по сравнению со среднеевропейскими ценами. Колоссальная сумма, которая не превратилась ни в дороги, ни в больницы, ни в пенсии или заработные платы, а была выведена через непрозрачные схемы закупок, о которых мы говорили 23 января 2026 года, пишет экс-премьер Влад Филат.