Ирина Роднина прокомментировала бредовую идею матери воронежской фигуристки

Ирина Костылева грозится увезти дочь в Италию.

Источник: Соцсети

Скандальная мать воронежской фигуристки Елены Костылевой Ирина вновь привлекла внимание к своей персоне при помощи дочери. В чате своего телеграм-канала она пригрозила выйти замуж за иностранца и увезти дочь в Европу. Мол, сделает так, если Лену будут засуживать на российских соревнованиях.

Подобный ультиматум вызвал неподдельные эмоции 3-кратной Олимпийской чемпионки и депутата Госудумы Ирины Родниной.

— Являются ли заявления матери Костылевой бредом? Вы сами дали оценку ее словам. Шантажом еще никогда никто не добивался хороших результатов, — в интервью RT заявила заслуженный мастер спорта СССР.

Тем временем жена тренера спортсменки Евгения Плющенко Яна Рудковская призналась, что ни она, ни ее муж не слышали о подобных намерениях Костылевой-старшей.

Что касается самой Лены, то она сейчас выступает на первенстве России в Саранске. По итогам короткой программы Костылева-младшая занимает первое место.