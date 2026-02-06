Ирина Роднина прокомментировала бредовую идею матери воронежской фигуристки

Скандальная мать воронежской фигуристки Елены Костылевой Ирина вновь привлекла внимание к своей персоне при помощи дочери. В чате своего телеграм-канала она пригрозила выйти замуж за иностранца и увезти дочь в Европу. Мол, сделает так, если Лену будут засуживать на российских соревнованиях.