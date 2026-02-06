Ирина Роднина прокомментировала бредовую идею матери воронежской фигуристки

Скандальная мать воронежской фигуристки Елены Костылевой Ирина вновь привлекла внимание к своей персоне при помощи дочери. В чате своего телеграм-канала она пригрозила выйти замуж за иностранца и увезти дочь в Европу. Мол, сделает так, если Лену будут засуживать на российских соревнованиях.
Подобный ультиматум вызвал неподдельные эмоции 3-кратной Олимпийской чемпионки и депутата Госудумы Ирины Родниной.
— Являются ли заявления матери Костылевой бредом? Вы сами дали оценку ее словам. Шантажом еще никогда никто не добивался хороших результатов, — в интервью RT заявила заслуженный мастер спорта СССР.
Тем временем жена тренера спортсменки Евгения Плющенко Яна Рудковская призналась, что ни она, ни ее муж не слышали о подобных намерениях Костылевой-старшей.
Что касается самой Лены, то она сейчас выступает на первенстве России в Саранске. По итогам короткой программы Костылева-младшая занимает первое место.