В Бодайбо открыли три пункта временного размещения после аварии на теплотрассе

В Бодайбо открыли три пункта временного размещения после аварии на водоводе. С 30 января в городе не работали четыре котельные, жители остались без горячей воды и отопления. В Бодайбо ввели режим чрезвычайной ситуации. На место для оперативной помощи выезжали специалисты из Иркутска, Братска и Черемхово. 6 февраля в город вылетел и губернатор Приангарья Игорь Кобзев. Пункты находятся в постоянной готовности находится и готовы принять 770 человек. Однако жители отказываются от эвакуации.
— Оказана методическая помощь по организации работы комиссий, выявляющих нарушения условий жизни, и по процедуре выделения средств из резервного фонда, — уточнил начальник Главного управления МЧС России по Иркутской области Вячеслав Федосеенко.
На месте продолжают работать оперативные группы. Населению оказывается адресная помощь. Сотрудники ведомства проводят поквартирные обходы, контролируют соблюдение требований пожарной безопасности. Также на спецмашинах доставляют техническую воду для подпитки теплоисточников.