В Бодайбо открыли три пункта временного размещения после аварии на теплотрассе

В Бодайбо открыли три пункта временного размещения после аварии на водоводе. С 30 января в городе не работали четыре котельные, жители остались без горячей воды и отопления. В Бодайбо ввели режим чрезвычайной ситуации. На место для оперативной помощи выезжали специалисты из Иркутска, Братска и Черемхово. 6 февраля в город вылетел и губернатор Приангарья Игорь Кобзев. Пункты находятся в постоянной готовности находится и готовы принять 770 человек. Однако жители отказываются от эвакуации.