В России в 2026 году построят 38 фиджитал-центров, заявил Чернышенко

«В 2024 году Россия подарила миру фиджитал-спорт. Благодаря поддержке президента России Владимира Владимировича Путина это движение стало международным, и в рамках турнира “Игры будущего” объединило более 100 стран. Впервые он прошел в России, в 2025 году — в ОАЭ, а в 2026 году планируется в Казахстане. В России фиджитал-спортом занимаются более 20 тысяч человек, наши команды входят в число лидеров мирового рейтинга Всемирного фиджитал-сообщества (WPC)», — заявил министр спорта, председатель Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев.