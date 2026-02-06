В России в 2026 году построят 38 фиджитал-центров, заявил Чернышенко

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Тридцать восемь площадок для занятий фиджитал-спортом будут построены в 2026 году в России, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
В 2025 году в эксплуатацию ввели 36 фиджитал-центров, которые предполагают проведение соревнований, сочетающих компьютерный и традиционные виды спорта. В их числе гонки дронов, спортивное программирование, лазертаг, двоеборья по баскетболу, футболу и хоккею. Фиджитал-центры оснащаются современным оборудованием: компьютерами, ноутбуками, планшетами, игровыми консолями, комплектами для сборки дронов, учебными трассами для полетов, оборудованием для виртуальной реальности, лазерного боя, автосимуляторами.
«При поддержке президента Владимира Владимировича Путина дан старт развитию инновационного спортивного движения — фиджитал-спорта, сочетающего цифровую и физическую активности. В текущем году планируется создать 38 фиджитал-центров. Их строительство идет в рамках комплексной госпрограммы “Спорт России” за счет федеральных, региональных бюджетов, а также с привлечением частных инвестиций. Такие центры помогут вовлечь в регулярные занятия спортом еще большее количество россиян, включая молодежь, а также поспособствуют восстановлению наших героев — участников СВО», — приводит слова Чернышенко сайт правительства РФ.
В России фиджитал-спортом уже занимается более 20 тысяч человек. К 2030 году планируется открыть не менее 300 фиджитал-центров. Данная задача включена в концепцию развития фиджитал-движения, утвержденную указом председателя правительства Михаила Мишустина.
«В 2024 году Россия подарила миру фиджитал-спорт. Благодаря поддержке президента России Владимира Владимировича Путина это движение стало международным, и в рамках турнира “Игры будущего” объединило более 100 стран. Впервые он прошел в России, в 2025 году — в ОАЭ, а в 2026 году планируется в Казахстане. В России фиджитал-спортом занимаются более 20 тысяч человек, наши команды входят в число лидеров мирового рейтинга Всемирного фиджитал-сообщества (WPC)», — заявил министр спорта, председатель Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев.