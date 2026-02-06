В России с 1 апреля проиндексируют социальные пенсии

С 1 февраля в России проиндексировали более 40 видов социальных выплат, пособий и компенсаций. Размер маткапитала на первого ребенка вырос почти до 730 тысяч рублей. При рождении второго семья дополнительно получает около 234 тысяч. Если родители не забирали материнский капитал на первого ребенка, то на второго он составляет 963 тысячи рублей.