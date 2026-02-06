Ричмонд
2,3 млн рублей получат добровольцы, заключившие контракт в Ростовской области

На Дону поступившим на службу в войска беспилотных систем назначили повышенную выплату.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области на 300 тысяч рублей подняли единовременную выплату добровольцам, заключившим контракт о прохождении службы в подразделениях войск беспилотных систем Миноборны России. Соответствующий документ подписал губернатор Юрий Слюсарь.

Чтобы получить повышенную выплату в 2,3 млн рублей, нужно подписать контракт с Минобороны на территории Ростовской области и поступить на службу в одну из войсковых частей, указанных в постановлении.

— В перечне частей есть подразделения Войск беспилотных систем ВС РФ — новейшего направления в нашей армии, которое сейчас активно развивается, — отметил Юрий Слюсарь.

Для остальных военнослужащих размер выплаты останется прежним.

Добавим, на сегодняшний день на Дону действуют более 70 мер поддержки участников СВО и их семей. Воспользоваться помощью в самых разных сферах могут все защитники, вне зависимости от того, где они заключили контракт и в каких частях служат. Перечень поддержи постоянно расширяется.

