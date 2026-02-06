2,3 млн рублей получат добровольцы, заключившие контракт в Ростовской области

Добавим, на сегодняшний день на Дону действуют более 70 мер поддержки участников СВО и их семей. Воспользоваться помощью в самых разных сферах могут все защитники, вне зависимости от того, где они заключили контракт и в каких частях служат. Перечень поддержи постоянно расширяется.