В Госдуме предложили поощрять за помощь в борьбе с мошенниками

РИА Новости: в ГД предложили награждать граждан за помощь в борьбе с мошенниками.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Депутат Госдумы Дмитрий Свищев (ЛДПР) в разговоре с РИА Новости предложил создать в России систему государственного поощрения для граждан, которые помогли предотвратить мошеннические действия или иные преступления против жизни, здоровья и имущества россиян.

Ранее УМВД России по Астраханской области сообщило, что мошенники убедили девочку собрать дома золотые украшения матери на 2,3 миллиона рублей и отнести на кладбище в Астрахани, золото помог вернуть владельцам бдительный курьер.

«Мошенники сегодня действуют изощренно, играя на страхах людей — страхе за близких, за сохранность сбережений. Но в наших силах сделать их жизнь гораздо сложнее. История с курьером в Астрахани — не единичный случай. Таксисты отвозят растерянных пенсионеров не к “следователю”, а в отделение полиции. Соседи, видя подозрительную активность у квартиры, вызывают наряд. Эти люди не супергерои в плащах, а обычные граждане с развитым чувством ответственности. Государство должно не просто благодарить их, а поощрять материально — через систему специальных премий», — сказал Свищев.

По его словам, это создаст мощный социальный сигнал: «твоя бдительность нужна стране, она спасет чью-то жизнь или благополучие и будет по достоинству оценена». Парламентарий подчеркнул, что подобная мера станет действенным инструментом в борьбе с мошенничеством, которое все чаще приобретает признаки организованной преступности.

«Финансирование социальных стимулирующих выплат может осуществляться как из федерального бюджета, так и через создание специального фонда с возможностью пополнения за счет конфискованных у преступников средств», — отметил он.

Свищев добавил, что инициатива направлена на формирование в обществе атмосферы нулевой терпимости к преступлениям против граждан, где каждый чувствует личную ответственность за безопасность окружающих и просто ведет себя по-человечески и неравнодушно.

Как уточнили РИА Новости в пресс-службе депутата, данное предложение будет направлено в МВД России с целью изучения и формирования позиции для дальнейшей практической реализации и подготовки законодательной базы.

