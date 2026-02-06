В Госдуме предложили поощрять за помощь в борьбе с мошенниками

«Мошенники сегодня действуют изощренно, играя на страхах людей — страхе за близких, за сохранность сбережений. Но в наших силах сделать их жизнь гораздо сложнее. История с курьером в Астрахани — не единичный случай. Таксисты отвозят растерянных пенсионеров не к “следователю”, а в отделение полиции. Соседи, видя подозрительную активность у квартиры, вызывают наряд. Эти люди не супергерои в плащах, а обычные граждане с развитым чувством ответственности. Государство должно не просто благодарить их, а поощрять материально — через систему специальных премий», — сказал Свищев.