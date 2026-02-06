Трагедия на трассе в Башкирии: водитель «Тойоты» разбилась насмерть

На автодороге Белорецк — Учалы — Миасс в Учалинском районе Башкирии сегодня произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. По предварительным данным Госавтоинспекции республики, на 95 километре трассы столкнулись автомобили Toyota и Datsun on-Do.
В результате инцидента 33-летняя водитель «Тойоты» от полученных травм скончалась до приезда скорой помощи.
На месте работают сотрудники ГАИ, которые устанавливают все обстоятельства и причины аварии.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.