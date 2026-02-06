Ричмонд
-6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трагедия на трассе в Башкирии: водитель «Тойоты» разбилась насмерть

В Башкирии в ДТП с Datsun погибла водитель Toyota.

Источник: Комсомольская правда

На автодороге Белорецк — Учалы — Миасс в Учалинском районе Башкирии сегодня произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. По предварительным данным Госавтоинспекции республики, на 95 километре трассы столкнулись автомобили Toyota и Datsun on-Do.

В результате инцидента 33-летняя водитель «Тойоты» от полученных травм скончалась до приезда скорой помощи.

На месте работают сотрудники ГАИ, которые устанавливают все обстоятельства и причины аварии.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.