Российский научный фонд и РАН заключили соглашение о сотрудничестве

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Российский научный фонд и Российская академия наук подписали соглашение о сотрудничестве, направленное направлено на создание условий для эффективной реализации национальных проектов и обеспечения технологического лидерства и устойчивого развития науки в России. Соглашение было подписано главами РНФ и РАН в преддверии Дня российской науки, сообщила пресс-служба РНФ.
«Подписанное соглашение свидетельствует о более тесной и содержательной интеграции возможностей фундаментальной науки, представленной академией, и мощного инструмента грантовой поддержки в лице РНФ. Наша общая цель — создать в России единую, бесшовную и эффективную систему поддержки научных идей», — отметил президент РАН Геннадий Красников, чьи слова приводит пресс-служба РНФ.
В рамках сотрудничества РАН будет участвовать в анализе технологических предложений от квалифицированных заказчиков и технологических партнеров и подготовке экспертных заключений по запросам РНФ. Также академия будет готовить для фонда предложения по тематикам конкурсных отборов, в том числе для проектов с софинансированием со стороны научных организаций и индустриальных партнеров.
Также Российская академия наук и Российский научный фонд будут совместно координировать тематики фундаментальных и поисковых исследований, гармонизировать подходы к экспертизе и оценке проектов, обмениваться опытом для повышения качества научно-технической экспертизы. Особое внимание уделяется поддержке научных проектов на всех стадиях — от идеи до внедрения, включая «постгрантовый» период.
«Для нас принципиально важно, что такая кооперация обеспечивает “бесшовную” траекторию развития проектов — от замысла до практического результата и далее, уже за пределами грантового цикла, с использованием других инструментов финансирования, в том числе через партнерство с бизнесом. Мы рассчитываем, что сотрудничество позволит сформировать долгосрочные инициативы, направленные на достижение технологического лидерства России и последовательное внедрение инноваций в экономику и социальную сферу страны», — подытожил генеральный директор РНФ Владимир Беспалов.