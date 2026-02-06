Санврачи раскрыли результаты эпидрасследования в кофейнях DUO, где отравились екатеринбуржцы

Санврачи обследовали семь кофеен и поставщиков продукции — ООО «Десертком+» и ООО «Парогрупп». Выяснилось, что в кофейнях нарушались требования к маркировке и хранению продуктов, должным образом не проводилась дезинфекция.
«По результатам лабораторных исследований у семи сотрудников кофеен и одного повара ООО “Парогрупп” был обнаружен золотистый стафилококк», — отметили в ведомстве.
В результате ООО «Десертком+» приостановило работу на 90 суток, второй поставщик к моменту проверок прекратил работу. Кофейня DUO на 8 Марта, 149 прекратила работу на 30 суток из-за того, что не были устранены выявленные ранее нарушения.
Недавно посетители отравились после посещения этого заведения. Всего в адрес Роспотребнадзора из больниц поступило семь экстренных уведомлений о случаях заболевания острыми кишечными инфекциями. В ходе проверки специалисты выявили, что в кофейнях нарушалось санитарное законодательство.