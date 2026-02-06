Ричмонд
Санврачи раскрыли результаты эпидрасследования в кофейнях DUO, где отравились екатеринбуржцы

У семи сотрудников сети кофеен DUO в Екатеринбурге обнаружили золотистый стафилококк. Об этом сообщили в пресс-службе свердловского Роспотребнадзора.

Источник: ЕАН

Санврачи обследовали семь кофеен и поставщиков продукции — ООО «Десертком+» и ООО «Парогрупп». Выяснилось, что в кофейнях нарушались требования к маркировке и хранению продуктов, должным образом не проводилась дезинфекция.

«По результатам лабораторных исследований у семи сотрудников кофеен и одного повара ООО “Парогрупп” был обнаружен золотистый стафилококк», — отметили в ведомстве.

В результате ООО «Десертком+» приостановило работу на 90 суток, второй поставщик к моменту проверок прекратил работу. Кофейня DUO на 8 Марта, 149 прекратила работу на 30 суток из-за того, что не были устранены выявленные ранее нарушения.

Недавно посетители отравились после посещения этого заведения. Всего в адрес Роспотребнадзора из больниц поступило семь экстренных уведомлений о случаях заболевания острыми кишечными инфекциями. В ходе проверки специалисты выявили, что в кофейнях нарушалось санитарное законодательство.