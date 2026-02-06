Санврачи раскрыли результаты эпидрасследования в кофейнях DUO, где отравились екатеринбуржцы

Недавно посетители отравились после посещения этого заведения. Всего в адрес Роспотребнадзора из больниц поступило семь экстренных уведомлений о случаях заболевания острыми кишечными инфекциями. В ходе проверки специалисты выявили, что в кофейнях нарушалось санитарное законодательство.