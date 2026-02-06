В Кашарском районе чиновника оштрафовали за игнорирование обращения жителя

Сотрудник администрации Кашарского района привлечен к ответственности за несвоевременный ответ на обращение гражданина. Об этом рассказали в Telegram канале региональной прокуратуры.
— В ходе проверки установлено: житель района подал заявление, но не получил ответа в законодательно закрепленный срок. Это является нарушением порядка рассмотрения обращений граждан, — объяснили в ведомстве.
После вмешательства прокуратуры нарушения устранили — мужчине направили ответ на его обращение, а чиновнику выписали административный штраф.
Надзорное ведомство продолжит контроль за соблюдением прав граждан на своевременное рассмотрение их обращений в органах местного самоуправления.
Напомним, в станице Мешковской Верхнедонского района Ростовской области завершилось благоустройство сквера. Проект обошелся в более чем 25 миллионов рублей и был выполнен в срок.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.