В Кашарском районе чиновника оштрафовали за игнорирование обращения жителя

Житель Ростовской области добился ответа от администрации через прокуратуру.

Источник: Комсомольская правда

Сотрудник администрации Кашарского района привлечен к ответственности за несвоевременный ответ на обращение гражданина. Об этом рассказали в Telegram канале региональной прокуратуры.

— В ходе проверки установлено: житель района подал заявление, но не получил ответа в законодательно закрепленный срок. Это является нарушением порядка рассмотрения обращений граждан, — объяснили в ведомстве.

После вмешательства прокуратуры нарушения устранили — мужчине направили ответ на его обращение, а чиновнику выписали административный штраф.

Надзорное ведомство продолжит контроль за соблюдением прав граждан на своевременное рассмотрение их обращений в органах местного самоуправления.

Напомним, в станице Мешковской Верхнедонского района Ростовской области завершилось благоустройство сквера. Проект обошелся в более чем 25 миллионов рублей и был выполнен в срок.

