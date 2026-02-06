В ГД одобрили ужесточение требований к букмекерам и тотализаторам

Первоначально предполагалось, что такая реклама должна предупреждать, что участие в азартных играх не гарантирует выигрыша и может привести к потере денег и нанести вред жизни и здоровью. Однако в рамках поддержанных комитетом поправок к законопроекту это положение было исключено. А срок вступления закона в силу был перенесен с 1 марта на 1 сентября 2026 года.