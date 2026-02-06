Ричмонд
Въезд в Молдову через КПП Леушены, Паланка и Тудора частично ограничен: Причина — гололед

Движение будет возобновлено как только состояние дорожного покрытия позволит это сделать.

Источник: Комсомольская правда

Граница «на замке» для фур: закрыты Леушены, Паланка и Тудора.

С 11:45 Таможенная служба и Пограничная полиция временно прекратили пропуск большегрузного транспорта на въезд в Молдову через три ключевых КПП: Леушены — Албица, Паланка — Маяки-Удобное и Тудора — Староказачье — пишет Мир Гагаузии.

Причина ограничений — критическое состояние национальных трасс. Из-за сильного гололеда движение тяжелых фур стало смертельно опасным, поэтому власти приняли решение остановить поток грузовиков до улучшения погодных условий.

