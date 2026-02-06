Ричмонд
Бастрыкин взял на контроль уголовное дело о плохой воде в Калачинске

Председателю СКР доложат о расследовании нарушений прав жителей Омской области.

Источник: Комсомольская правда

Глава Следственного комитета России заинтересовался фактом нарушений прав жителей Калачинска на качественное водоснабжение. 6 февраля ведомство сообщило, что Александр Бастрыкин потребовал доложить ему о расследовании уголовного дела.

«В соцсети сообщается: на протяжении длительного времени в жилые здания, медицинские, социальные и образовательные учреждения подается жизненно необходимый ресурс, непригодный для потребления и бытовых нужд ввиду наличия примесей, имеющий резкий неприятный запах. Многочисленные обращения граждан в различные инстанции результатов не принесли, до настоящего времени нарушения не устранены», — говорится в сообщении.

О ходе и итогах разбирательств Александру Бастрыкину доложит руководитель регионального управления СК Виталий Батищев. Исполнение поручения председателя ведомства находится на контроле в центральном аппарате.

