Экзотический гость попался в фотоловушку воронежского Ломовского парка

Для человека эти животные не представляют опасности. В то же время они могут охотиться на домашнюю птицу, а группой нападать на ягнят и козлят. Однако, по словам Александра Масалыкина, шакалы вряд ли пойдут в населённые пункты. Они пугливые животные и очень боятся собак.