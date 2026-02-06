На коллегии Минздрава РТ КГМУ представил VR-тренажер для обучения врачей принятию родов

Это обучающая система виртуальной реальности, в которой пользователь погружается в процесс родов и может безопасно отрабатывать свои действия в цифровой среде. Внутри создаются подробные трехмерные модели женского организма, ребенка и родового канала, позволяющие наглядно увидеть, как именно ребенок проходит по родовым путям. Посредством специальных датчиков и контроллеров пользователь управляет своими руками в виртуальном пространстве так, будто выполняет манипуляции в реальности.