Стендаперу Нурлану Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет

6 февраля сразу несколько СМИ сообщили, что казахстанскому комику Нурлану Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет. Telegram-канал SHOT утверждает, что о запрете юморист узнал уже в Москве — в ночь накануне случившегося он прибыл во «Внуково» рейсом авиакомпании Fly Dubai, но паспортный контроль не прошел. Сабурова отвели в отдельное помещение, где и вручили официальный документ о запрете на въезд. По данным Baza, запрет вступил в силу еще 30 января, но юморист был удивлен задержанию и спрашивал у правоохранителей, депортируют ли его.