«Ветераны России» попросили проверить модельные агентства по делу Эпштейна

В 2019 году Эпштейну в США предъявили обвинение в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации, что предусматривает до 40 лет лишения свободы, и в сговоре с целью вовлечения в такую торговлю (до пяти лет тюрьмы). В конце июля того же года Эпштейн скончался. Разбирательство показало, что он покончил жизнь самоубийством.