«Ветераны России» попросили проверить модельные агентства по делу Эпштейна

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Движение «Ветераны России» обратилось к Следственному комитету РФ и Генпрокуратуре с просьбой проверить российские модельные агентства, фигурирующие в деле американского финансиста Джеффри Эпштейна, рассказал руководитель движения Ильдар Резяпов.
«Ветераны России» направили официальные обращения в СК РФ, Генпрокуратуру с просьбой провести проверку в отношении всех российских модельных агентств и лиц, упомянутых в рассекреченных документах по делу Эпштейна на предмет «поставок» российских девушек на остров экономиста. Поводом послужили данные, опубликованные министерством юстиции США в конце января 2026 года, где фигурируют российские города и конкретные агентства. Предположительно, они участвовали в поставке молодых девушек для вечеринок Эпштейна", — сказал Резяпов порталу NEWS.ru.
Глава движения также добавил, что в массиве файлов Эпштейна упоминаются города Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Самара, Саратов, Краснодар, Омск, Челябинск, Нижний Новгород, Казань, Ростов-на-Дону, Хабаровск и другие. Так, в переписке 2018 года рекомендуется модель по имени Рая из Краснодара, добавил Резяпов, слова которого приводит портал NEWS.ru.
В 2019 году Эпштейну в США предъявили обвинение в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации, что предусматривает до 40 лет лишения свободы, и в сговоре с целью вовлечения в такую торговлю (до пяти лет тюрьмы). В конце июля того же года Эпштейн скончался. Разбирательство показало, что он покончил жизнь самоубийством.
Заместитель генпрокурора США Тодд Бланш 30 января объявил о завершении публикации материалов по делу Эпштейна. С учетом последней публикации общий объем обнародованных данных превысил 3,5 миллиона файлов, включая документы, электронные письма, а также фото- и видеоматериалы.