В башкирском селе накрыли подпольный покер-хаус: скоро организатор предстанет перед судом

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела против жителя Уфимского района Башкирии, обвиняемого в незаконной организация и проведении азартных игр. Об этом рассказала пресс-служба ведомства.
Как установило следствие, в период с июля по декабрь прошлого года обвиняемый оборудовал в нежилом помещении своего дома в селе Зубово покерный клуб. Он приобрел специальный стол, игральные карты и фишки. Деятельность велась конспиративно: владелец приглашал доверенных лиц, принимал денежные ставки, обеспечивал игровой процесс и выплату выигрышей, извлекая из этого прибыль. Игры проводились систематически, не реже одного раза в неделю.
Деятельность казино пресекли в минувшем декабре, правоохранители изъяли все игорное оборудование и другие вещественные доказательства.
— В настоящее время уголовное дело направлено прокурору для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и направления дела в суд для рассмотрения по существу, — сообщает СК.
