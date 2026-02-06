В башкирском селе накрыли подпольный покер-хаус: скоро организатор предстанет перед судом

Как установило следствие, в период с июля по декабрь прошлого года обвиняемый оборудовал в нежилом помещении своего дома в селе Зубово покерный клуб. Он приобрел специальный стол, игральные карты и фишки. Деятельность велась конспиративно: владелец приглашал доверенных лиц, принимал денежные ставки, обеспечивал игровой процесс и выплату выигрышей, извлекая из этого прибыль. Игры проводились систематически, не реже одного раза в неделю.