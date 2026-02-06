Омский ГАУ занял четвертое место среди аграрных вузов России

Омский государственный аграрный университет занял 102−107-е место в Национальном рейтинге университетов — 2025, набрав 370 баллов по итогам деятельности в 2024 году. Среди аграрных вузов страны Омский ГАУ расположился на четвертой позиции, среди омских университетов — на второй.
Рейтинг, подготовленный информационной группой «Интерфакс», оценивает 389 вузов России по шести направлениям в 1000-балльной шкале: образование (20%), исследования (20%), социальная среда (15%), сотрудничество (15%), инновации и предпринимательство (15%), бренд (15%).
Наиболее высокие позиции у Омского ГАУ зафиксированы в сфере исследований — 70−71-е место (269 баллов), социальной среды — также 70−71-е место (456 баллов) и инноваций — 73-е место (383 балла). По направлению «образование» университет занял 199-е место (705 баллов), по «бренду» — 169−173-е (119 баллов).
В рейтинг вошли 29 национальных исследовательских университетов, 10 федеральных, 33 опорных и 145 вузов — участников программы «Приоритет-2030». Оценка формировалась на основе анкетных и публичных данных, включая информацию с сайтов вузов, Минобрнауки России и аналитических систем.
