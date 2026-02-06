Омский ГАУ занял четвертое место среди аграрных вузов России

Омский государственный аграрный университет занял 102−107-е место в Национальном рейтинге университетов — 2025, набрав 370 баллов по итогам деятельности в 2024 году. Среди аграрных вузов страны Омский ГАУ расположился на четвертой позиции, среди омских университетов — на второй.