В Екатеринбурге африканские студенты встали на лыжи

Несколько первокурсников из африканского государства Гвинея-Бисау получили мастер-класс от замдиректора городского департамента физкультуры и спорта Ивана Алыпова. Он показал им, как правильно крепить и подбирать снаряжение, объяснил основы скольжения и устойчивой стойки. И к концу занятий многие студенты научились спускаться с небольшого склона.