В Екатеринбурге африканские студенты встали на лыжи

В Екатеринбурге студенты-иностранцы одного из вузов впервые встали на лыжи. Об этом сообщает мэрия.
Несколько первокурсников из африканского государства Гвинея-Бисау получили мастер-класс от замдиректора городского департамента физкультуры и спорта Ивана Алыпова. Он показал им, как правильно крепить и подбирать снаряжение, объяснил основы скольжения и устойчивой стойки. И к концу занятий многие студенты научились спускаться с небольшого склона.
Напомним, 14 февраля состоится очередная «Лыжня России». Участвовать в ней традиционно будут и свердловчане.