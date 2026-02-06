Ричмонд
В Екатеринбурге африканские студенты встали на лыжи

Под руководством опытного спортсмена они сделали первые шаги по лыжне.

Источник: Администрация города Екатеринбурга

В Екатеринбурге студенты-иностранцы одного из вузов впервые встали на лыжи. Об этом сообщает мэрия.

Несколько первокурсников из африканского государства Гвинея-Бисау получили мастер-класс от замдиректора городского департамента физкультуры и спорта Ивана Алыпова. Он показал им, как правильно крепить и подбирать снаряжение, объяснил основы скольжения и устойчивой стойки. И к концу занятий многие студенты научились спускаться с небольшого склона.

Напомним, 14 февраля состоится очередная «Лыжня России». Участвовать в ней традиционно будут и свердловчане.