В Калининграде становится меньше учёных

При этом затраты на выполнение научных исследований и разработок с 2015 по 2024 годы увеличились в Калининградской области в 2,5 раза — с 1,328 до 3,277 млрд рублей. Больше всего на науку в СЗФО тратят в Санкт-Петербурге и Ленинградской области — 199,2 и 13,4 млрд рублей соответственно. Опережает Калининград также Мурманск с затратами 3,97 млрд рублей и Республика Коми — 3,7 млрд рублей.