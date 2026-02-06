В Калининграде становится меньше учёных

В Калининградской области число занятых научными разработками за последние три года снизилось на 21 человек. Такие данные приводит Калининградстат накануне Дня российской науки, который отмечается 8 февраля.
Если в 2022 году в регионе насчитывалось 258 исследователей, то в 2024-м — уже 237. Кандидатов наук стало меньше на 15 человек, а докторов — на шесть.
В регионе также снижается число исследователей младше 39 лет. В 2020 году их доля составляла 56,1%, а в 2024-м — 42,4%.
При этом затраты на выполнение научных исследований и разработок с 2015 по 2024 годы увеличились в Калининградской области в 2,5 раза — с 1,328 до 3,277 млрд рублей. Больше всего на науку в СЗФО тратят в Санкт-Петербурге и Ленинградской области — 199,2 и 13,4 млрд рублей соответственно. Опережает Калининград также Мурманск с затратами 3,97 млрд рублей и Республика Коми — 3,7 млрд рублей.