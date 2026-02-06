В Воронеже отменили концерт Татьяны Овсиенко, который долженбыл состояться 5 февраля. Артистка не попала в Воронеж из-за аварии на железной дороге в Мичуринске. Там сошли с рельс и загорелись вагоны с топливными цистернами.
По этой причине в пути задержались несколько поездов, в том числе и тот, на котором должна были приехать в наш город Татьяна Овсиенко. А три воронежских поезда отменили совсем.
Первоначально организаторы перенесли начало концерта на час, в надежде на скорое прибытие певицы. Но позже мероприятие отменили совсем.