Прощание с экс-главнокомандующим ВМФ России Куроедовым пройдет 10 февраля

РИА Новости: похороны экс-главкома ВМФ РФ Куроедова пройдут 10 февраля в Москве.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Похороны бывшего главнокомандующего ВМФ РФ адмирала флота Владимира Куроедова состоятся 10 февраля в Москве на Троекуровском кладбище, сообщили в пятницу РИА Новости в Клубе адмиралов.

«Прощание с Владимиром Ивановичем состоится 10 февраля на Троекуровском кладбище в Москве, начало траурного мероприятия в 13.30», — сказал представитель клуба.

Куроедов скончался в четверг на 82-м году жизни после долгой продолжительной болезни.

Он возглавлял главкомат ВМФ РФ с 1997 по 2005 год.