Прощание с экс-главнокомандующим ВМФ России Куроедовым пройдет 10 февраля

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Похороны бывшего главнокомандующего ВМФ РФ адмирала флота Владимира Куроедова состоятся 10 февраля в Москве на Троекуровском кладбище, сообщили в пятницу РИА Новости в Клубе адмиралов.
«Прощание с Владимиром Ивановичем состоится 10 февраля на Троекуровском кладбище в Москве, начало траурного мероприятия в 13.30», — сказал представитель клуба.
Куроедов скончался в четверг на 82-м году жизни после долгой продолжительной болезни.
Он возглавлял главкомат ВМФ РФ с 1997 по 2005 год.