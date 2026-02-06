Ричмонд
Директору заповедника Башкирии «Шульган-Таш» вручили сертификат ЮНЕСКО

Директор заповедника «Шульган-Таш» Михаил Косарев получил сертификат о включении объекта «Наскальная живопись пещеры Шульган-Таш» в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Источник: пресс-служба заповедника «Шульган-Таш» / телеграм-канал

«Этот документ символизирует победу Башкортостана, укрепление международного авторитета, в котором немаловажную роль сыграл и сам заповедник. Ведь не каждый день охраняемый нами объект становится частью всемирного культурного наследия», — отметили в пресс-службе заповедника.

Накануне в рамках конкурса «Трезвое село», в котором участвует деревня Гадельгареево, состоялся круглый стол, посвященный этой теме. Участники обсуждали насущные проблемы, определяли пути развития местности и коммуникаций, выдвинули ряд идей по улучшению сервиса и услуг.

Ранее мы писали, что Шульган-Таш в Списке ЮНЕСКО продвигает Башкирию как уникальный регион.