Штраф в 200 тысяч получил омский «Хитрый рынок» за повторное нарушение

Торговый комплекс снова допустил нарушение противопожарных правил, решение вынес Октябрьский суд.

Источник: Комсомольская правда

Октябрьский райсуд Омска рассмотрел и вынес решение по делу об административном правонарушении по части 2.1 статьи 20.4 КоАП РФ в отношении ООО «Торговый комплекс Хитрый рынок». ТК в итоге оштрафован на 200 тыс. рублей.

Юрлицо было признано виновным в повторном нарушении требований пожарной безопасности на объекте из категории значительного риска.

«Повторные нарушения были выявлены в ходе внеплановой выездной проверки. Ранее общество уже привлекалось к ответственности по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ. В судебном заседании представители торгового комплекса факт нарушений не оспаривали. Пояснили, что часть недостатков уже устранена, а работа по приведению объекта в соответствие с требованиями закона продолжается», — сообщила пресс-служба судов Омской области.

Суд, приняв во внимание повторность нарушения, категорию риска объекта, постановил признать ООО «Торговый комплекс Хитрый рынок» виновным в совершении правонарушения по статье КоАП РФ «Нарушение требований пожарной безопасности на объекте защиты, отнесенном к категории значительного риска, лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное правонарушение». Компании назначили административный штраф в размере 200 тыс. рублей, добавила пресс-служба судов.

Судебный акт пока не вступил в законную силу.

