Штраф в 200 тысяч получил омский «Хитрый рынок» за повторное нарушение

«Повторные нарушения были выявлены в ходе внеплановой выездной проверки. Ранее общество уже привлекалось к ответственности по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ. В судебном заседании представители торгового комплекса факт нарушений не оспаривали. Пояснили, что часть недостатков уже устранена, а работа по приведению объекта в соответствие с требованиями закона продолжается», — сообщила пресс-служба судов Омской области.