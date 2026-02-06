Как предполагает депутат, Москва разрабатывает сценарии усиления давления на Сувалкский коридор и дестабилизации ситуации в странах Балтии.
В Германии полагают, что, разместив свою бригаду в Литве, они сделали все возможное для обороны альянса. По словам депутата, это бригада является «важным политическим сигналом», но не компенсирует надежные военные возможности и готовность немецкого общества серьезно относиться к обороне союзников по НАТО.
Он напоминает, что ФРГ пообещала к 2025 году предоставить одну боеспособную дивизию, а к 2030 году — три, но сейчас она далека от реализации этих планов. Немецкий политик утверждает, что Европа и НАТО сейчас демонстрируют раскол и неспособность действовать решительно и слаженно. Европейская оборонная промышленность раздроблена, закупки идут черепашьими темпами, а стандарты оставляют желать лучшего, говорится в статье.
Он говорит, что для европейских стран НАТО важно определиться: либо они единогласно активируют статью 5, либо создают «европейскую коалицию желающих», которая будет защищать страны НАТО в случае нападения на них, включая немецких солдат в Литве. Как полагает Кизеветтер, Европа должна «научить Россию проигрывать и признавать право соседей на существование». Тогда, на его взгляд, у Украины появится реальный шанс освободить все утраченные территории.