Ричмонд
-8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

NZZ: в Германии не уверены, что немцы вступят в конфликт ради стран Балтии

Родерих Кизеветтер, депутат бундестага от партии ХДС, недоволен тем, как немцев готовят к обороне стран Североатлантического альянса, пишет швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Кизеветтер, согласно статье, считает, что следующие два года станут решающими для Европы и НАТО. Он призывает воспользоваться этим временем, чтобы усилить военные возможности европейских членов НАТО и определиться со стратегией, иначе альянсу, на его взгляд, грозит нападение со стороны России.

Как предполагает депутат, Москва разрабатывает сценарии усиления давления на Сувалкский коридор и дестабилизации ситуации в странах Балтии.

При этом он сомневается в том, что немцы готовы сражаться за прибалтийские страны в случае начала военного конфликта с Россией. Кизеветтер жалуется, что Берлин «не готовит в достаточной мере» немцев к этому.

В Германии полагают, что, разместив свою бригаду в Литве, они сделали все возможное для обороны альянса. По словам депутата, это бригада является «важным политическим сигналом», но не компенсирует надежные военные возможности и готовность немецкого общества серьезно относиться к обороне союзников по НАТО.

Он напоминает, что ФРГ пообещала к 2025 году предоставить одну боеспособную дивизию, а к 2030 году — три, но сейчас она далека от реализации этих планов. Немецкий политик утверждает, что Европа и НАТО сейчас демонстрируют раскол и неспособность действовать решительно и слаженно. Европейская оборонная промышленность раздроблена, закупки идут черепашьими темпами, а стандарты оставляют желать лучшего, говорится в статье.

По мнению депутата, Европа, оказавшись без поддержки США, вынуждена самостоятельно строить свою неядерную оборону, лелея надежду на то, что американцы хотя бы сохранят свой ядерный зонтик.

Он говорит, что для европейских стран НАТО важно определиться: либо они единогласно активируют статью 5, либо создают «европейскую коалицию желающих», которая будет защищать страны НАТО в случае нападения на них, включая немецких солдат в Литве. Как полагает Кизеветтер, Европа должна «научить Россию проигрывать и признавать право соседей на существование». Тогда, на его взгляд, у Украины появится реальный шанс освободить все утраченные территории.

Узнать больше по теме
ХДС/ХСС в Германии: кто одержал победу на парламентских выборах 2025 года
Германия уже многие годы считается одной из сильнейших стран Евросоюза. Но в последние годы в стране назрел политический кризис, приведший к досрочным выборам в парламент. В статье разбираем одного из участников голосования, блок ХДС/ХСС в Германии: выяснили, как он относится к России и как собирается влиять на положение дел в ФРГ.
Читать дальше