МинЖКХ сказало, когда не вырастет коммуналка при сдаче квартиры тунеядцам

В том случае, если за ЖКУ в арендованной квартире платит наниматель, который включен в список незанятых в экономике, то будут применяться экономически обоснованные (речь идет про повышенные) тарифы. При этом они будут применены ко всей площади арендуемого помещения, а также на весь объем потребляемых услуг.