МинЖКХ сказало, когда не вырастет коммуналка при сдаче квартиры тунеядцам

Министерство жилищно-коммунального хозяйства сказало, когда не вырастет коммуналка при сдаче квартиры тунеядцам. Подробности опубликованы в официальном телеграм-канале ведомстве.
В МинЖКХ поступил вопрос от белоруса, который планировал по договору сдавать квартиру людям, которые не заняты в экономике. Мужчина уточнил, что является собственником квартиры и официально работает. Он интересовался, как именно изменится стоимость коммунальных услуг после подписания договора.
В ведомстве обратили внимание: согласно пункту 2 статьи 29 Жилищного кодекса, обязанность платить за ЖКУ у нанимателя возникает с момента заключения договора, но, если это прописано в документе.
В том случае, если за ЖКУ в арендованной квартире платит наниматель, который включен в список незанятых в экономике, то будут применяться экономически обоснованные (речь идет про повышенные) тарифы. При этом они будут применены ко всей площади арендуемого помещения, а также на весь объем потребляемых услуг.
«Это касается платы за теплоснабжение и горячее водоснабжение», — заметили в Министерстве ЖКХ.
В ведомстве также пояснили, что подобного можно избежать. Если в договоре найма или же в дополнительном соглашении стороны смогут заранее договорится, что ЖКУ и далее будет оплачивать работающий собственник, то повышенные тарифы применены не будут.
Тем временем Министерство ЖКХ сказало, что собственники квартир, которые сдают их «на сутки», оплачивают коммунальные услуги по полной.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко отменил повышение тарифов на ЖКУ из-за сильного отопления в мороз.
Кроме того, МАРТ отреагировал на решение Лукашенко об отмене повышения тарифов на ЖКУ.