Вице-спикер Госдумы призвал запретить вейпы

«Вы знаете, я как курирующий здравоохранение в Государственной думе, уже, к сожалению, пока не первый год считаю, что мы должны дожать — запретить вейпы», — сказал Даванков в ходе круглого стола, посвященного борьбе с насилием в реабилитационных центрах для зависимых людей.