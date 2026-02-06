Ричмонд
Вице-спикер Госдумы призвал запретить вейпы

Вице-спикер ГД Даванков призвал запретить вейпы в России.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков («Новые люди») призвал ввести полный запрет вейпов в России.

«Вы знаете, я как курирующий здравоохранение в Государственной думе, уже, к сожалению, пока не первый год считаю, что мы должны дожать — запретить вейпы», — сказал Даванков в ходе круглого стола, посвященного борьбе с насилием в реабилитационных центрах для зависимых людей.

Он рассказал, что уже есть зафиксированные случаи, когда рядом со школами под видом вейпов продают наркотики.

«Я сам это видел: продают QR-код, где ты можешь купить следующее. И все дети буквально с одного-двух раз уже становятся наркозависимыми», — сказал вице-спикер.