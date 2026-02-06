На Дону выросла стоимость проезда в сельских поселениях Морозовского района

В Ростовской области на 10 рублей выросла стоимость проезда на муниципальных маршрутах в сельских поселениях Морозовского района. Об этом сообщил районный глава Петр Тришечкин.
— В связи с переходом на систему налогообложения НДС, управление водно-коммунального хозяйства вынуждено скорректировать тарифы на пассажирские перевозки. Тариф увеличен по каждому маршруту на 10 рублей, — написал в своем телеграм-канале Петр Тришечкин.
Приказ об изменении стоимости перевозок вступает в силу с февраля 2026 года. Более подробную информацию о тарифах должны опубликовать на сайте администрации Морозовского района и в общественном транспорте.
