На Дону выросла стоимость проезда в сельских поселениях Морозовского района

Проезд подорожал на 10 рублей в сельских поселениях Морозовского района Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области на 10 рублей выросла стоимость проезда на муниципальных маршрутах в сельских поселениях Морозовского района. Об этом сообщил районный глава Петр Тришечкин.

— В связи с переходом на систему налогообложения НДС, управление водно-коммунального хозяйства вынуждено скорректировать тарифы на пассажирские перевозки. Тариф увеличен по каждому маршруту на 10 рублей, — написал в своем телеграм-канале Петр Тришечкин.

Приказ об изменении стоимости перевозок вступает в силу с февраля 2026 года. Более подробную информацию о тарифах должны опубликовать на сайте администрации Морозовского района и в общественном транспорте.

