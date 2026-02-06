Сельскохозяйственные ярмарки в Уфе: в мэрии рассказали, где и когда они пройдут

Администрация предупреждает, что для организации ярмарок в Демском районе 7 и 8 февраля с 07:00 до 16:00 будет перекрыто движение по участку улицы Правды. Жителей и гостей Уфы просят учитывать это временное ограничение при планировании маршрутов.