Сельскохозяйственные ярмарки в Уфе: в мэрии рассказали, где и когда они пройдут

В предстоящие выходные, 7 и 8 февраля, в Уфе пройдут традиционные сельскохозяйственные ярмарки. Уфимцы и гости города смогут приобрести мясо, овощи и другие продукты напрямую у производителей из Башкирии, сообщает администрация столицы республики.
В субботу, 7 февраля, торговые точки будут работать на нескольких площадках:
— на участке автодороги по улице Правды (от Ухтомского до Новороссийской);
— на двух площадках по улице Рабкоров (дома 7 и 20);
— возле парка «Волна»;
— перед Дворцом спорта и Дворцом молодежи;
— на площади имени Серго Орджоникидзе.
В воскресенье, 8 февраля, ярмарки продолжат работу на тех же площадках, за исключением парка «Волна» и Дворца молодежи.
Часы работы в оба дня — с 09:00 до 16:00. К участию приглашаются все республиканские сельхозпроизводители.
Администрация предупреждает, что для организации ярмарок в Демском районе 7 и 8 февраля с 07:00 до 16:00 будет перекрыто движение по участку улицы Правды. Жителей и гостей Уфы просят учитывать это временное ограничение при планировании маршрутов.
