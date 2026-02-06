Ричмонд
Сельскохозяйственные ярмарки в Уфе: в мэрии рассказали, где и когда они пройдут

7 и 8 февраля в Уфе пройдут сельскохозяйственные ярмарки.

Источник: Комсомольская правда

В предстоящие выходные, 7 и 8 февраля, в Уфе пройдут традиционные сельскохозяйственные ярмарки. Уфимцы и гости города смогут приобрести мясо, овощи и другие продукты напрямую у производителей из Башкирии, сообщает администрация столицы республики.

В субботу, 7 февраля, торговые точки будут работать на нескольких площадках:

— на участке автодороги по улице Правды (от Ухтомского до Новороссийской);

— на двух площадках по улице Рабкоров (дома 7 и 20);

— возле парка «Волна»;

— перед Дворцом спорта и Дворцом молодежи;

— на площади имени Серго Орджоникидзе.

В воскресенье, 8 февраля, ярмарки продолжат работу на тех же площадках, за исключением парка «Волна» и Дворца молодежи.

Часы работы в оба дня — с 09:00 до 16:00. К участию приглашаются все республиканские сельхозпроизводители.

Администрация предупреждает, что для организации ярмарок в Демском районе 7 и 8 февраля с 07:00 до 16:00 будет перекрыто движение по участку улицы Правды. Жителей и гостей Уфы просят учитывать это временное ограничение при планировании маршрутов.

