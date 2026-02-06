Правительство планирует внедрять ИИ в госуправление, заявил Григоренко

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Правительство РФ планирует повышать эффективность в государственном управлении через внедрение искусственного интеллекта (ИИ), сказал вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко.
«Важно внедрение искусственного интеллекта в том числе в госуправлении. Везде. Потому что искусственный интеллект — это прежде всего про качество, и это прежде всего про скорость, и это прежде всего про оптимизацию… Нужно повышать эффективность через внедрение искусственного интеллекта», — сказал он в рамках заседания комиссии Госсовета по направлению «Искусственный интеллект».
Ранее в пятницу в аппарате Григоренко поделились с журналистами, что правительство прорабатывает законопроект по регулированию ИИ, будут определены критерии «российской» нейросети, авторское право, маркировка ИИ-контента, права, обязанности и ответственность и другое.
Тогда же там объяснили, что ключевой задачей является предотвращение рисков от применения ИИ в «чувствительных» сферах. В их числе — здравоохранение, судопроизводство, общественная безопасность, образование. При этом распространять требования к ИИ на коммерческий сектор, за исключением объектов критической инфраструктуры, пока не планируется.