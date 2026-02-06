Ричмонд
В Таре после вмешательства прокуратуры восстановили холодное водоснабжение

Трубопровод повредили во время земляных работ по газификации.

Источник: Комсомольская правда

В Таре во время работ по газификации рабочие повредили водопровод. Без холодной воды остались 250 жителей 86 домов.

Как рассказали в прокуратуре Омской области, ЧП произошло 1 февраля. Работы по газификации проводило ООО «Ураоавто» по заказу ОАО «Омскгазстройэксплуатация». Газовики в создавшейся ситуации оказались виноваты лишь отчасти — в предоставленной «Омскгазстройэксплуатация» схеме водопровод не значился.

До завершения ремонта для жителей был организован подвоз воды, последствия аварии были устранены на следующий день. По данному факту прокуратура внесла руководителям ОАО «Омскгазстройэксплуатация» и МУП «РТЦ ЖКХ». Также возбуждено административное дело о нарушении порядка проведения земляных работ.