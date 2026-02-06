В Таре после вмешательства прокуратуры восстановили холодное водоснабжение

До завершения ремонта для жителей был организован подвоз воды, последствия аварии были устранены на следующий день. По данному факту прокуратура внесла руководителям ОАО «Омскгазстройэксплуатация» и МУП «РТЦ ЖКХ». Также возбуждено административное дело о нарушении порядка проведения земляных работ.