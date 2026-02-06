Ричмонд
В Молдове около 340 сел заявили о начале добровольных объединений и укрупнений

КИШИНЕВ, 6 фев — Sputnik. На фоне готовящейся в Молдове масштабной административной реформы более 340 примэрий уже инициировали процесс добровольного объединения, заявили в Госканцелярии.

Источник: Sputnik.md

Эти данные представил генеральный секретарь правительства Алексей Бузу.

«Более 340 примэрий уже инициировали процесс добровольного объединения. Мы продолжаем диалог и поддержим каждую общину на этом пути. Вместе мы создаем примэрии для развитых населенных пунктов и более качественных услуг для людей», — заявил генеральный секретарь правительства Алексей Бузу.

Он назвал эти намерения «обнадеживающим результатом», показывающим, что реформа движется в правильном направлении. Чиновник подчеркнул, что изменение системы местного публичного управления проводится совместными усилиями в условиях транспарентности.

«Села сохраняют свою идентичность, а примэрии объединяются, чтобы получить больше возможностей, ресурсов и специалистов. Сильная местная администрация означает инвестиции, европейские фонды и более высокие стандарты жизни для общин», — рассказал Бузу.

Напомним, проект реформы местного публичного управления в Молдове на сегодняшний день находится на стадии общественного обсуждения. Как заявили в правительстве, аспекты реформы будут обсуждаться со всеми парламентскими фракциями и внепарламентскими партиями. После этого, предположительно в марте, будет представлена концепция реформы. Весной планируется проведение обсуждения проекта с гражданским обществом. Затем будет разработан законодательный пакет, который может быть представлен на рассмотрение в парламент уже этой осенью.