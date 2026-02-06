В Молдове около 340 сел заявили о начале добровольных объединений и укрупнений

Напомним, проект реформы местного публичного управления в Молдове на сегодняшний день находится на стадии общественного обсуждения. Как заявили в правительстве, аспекты реформы будут обсуждаться со всеми парламентскими фракциями и внепарламентскими партиями. После этого, предположительно в марте, будет представлена концепция реформы. Весной планируется проведение обсуждения проекта с гражданским обществом. Затем будет разработан законодательный пакет, который может быть представлен на рассмотрение в парламент уже этой осенью.