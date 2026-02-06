Омичи выявляют в рамках скрининговых программ онкозаболевания на ранних стадиях

6 февраля гинеколог омской поликлиники № 8 Ирина Медведева рассказала о скрининговых программах, выявляющих онкологию на ранних стадиях. Такие обследования проводят даже при отсутствии жалоб — по возрасту в рамках диспансеризации.
К ключевым процедурам относятся маммография, цитологическое исследование и тест на ВПЧ для профилактики рака шейки матки, анализ кала на скрытую кровь для диагностики колоректальных поражений, а также определение уровня ПСА у мужчин для раннего обнаружения проблем с предстательной железой.
Раннее выявление патологий значительно повышает эффективность лечения, снижает смертность и помогает сохранить качество жизни пациентов. Периодичность участия в скрининговых программах определяет лечащий врач.
«Проходить диспансеризацию важно, чтобы своевременно диагностировать заболевания и определять вероятность наличия или отсутствия патологии. При положительных или подозрительных показателях пациент направляется к врачу для углубленного обследования», — сказала врач Ирина Медведева.
Таким образом, регулярное участие в скрининговых программах является одним из самых действенных способов заботы о своем здоровье и профилактики тяжелых заболеваний.
