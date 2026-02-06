Омичи выявляют в рамках скрининговых программ онкозаболевания на ранних стадиях

К ключевым процедурам относятся маммография, цитологическое исследование и тест на ВПЧ для профилактики рака шейки матки, анализ кала на скрытую кровь для диагностики колоректальных поражений, а также определение уровня ПСА у мужчин для раннего обнаружения проблем с предстательной железой.