Стало известно, где пройдет отключение света в Иркутске 7 февраля 2026

В Ленинском округе света не будет в некоторых домах на улице Баумана и Розы Люксембург. Однако жильцы могут этого даже не заметить, так как электричество отключат всего на 30 минут в промежутке с часу до трех часов ночи. В Октябрьском округе неудобства затронут тех, кто живет по адресам улица Парковая, 16 и Седова, 29. Там электроэнергию отключат с 06:30 до 07:30.