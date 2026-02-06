Стало известно, где пройдет отключение света в Иркутске 7 февраля 2026

Отключение света в Иркутске 7 февраля 2026 года коснется Октябрьского и Ленинского округов. Как стало известно КП-Иркутск из телеграм-канала «Свет38», это связано с проведением неотложных работ на электрических сетях.
Отключение света в Иркутске 7 февраля 2026.
В Ленинском округе света не будет в некоторых домах на улице Баумана и Розы Люксембург. Однако жильцы могут этого даже не заметить, так как электричество отключат всего на 30 минут в промежутке с часу до трех часов ночи. В Октябрьском округе неудобства затронут тех, кто живет по адресам улица Парковая, 16 и Седова, 29. Там электроэнергию отключат с 06:30 до 07:30.
Более подробная информация об отключении отопления в Иркутске 7 февраля 2026 представлена в фотокарточках ниже.
Фото: телеграм-канал «Свет38» Фото: телеграм-канал «Свет38».
Ранее КП-Иркутск рассказывала, что летом 2025 года 13-летний сын с отцом приехали в Усть-Илимск к родственникам. 3 августа семья решила отдохнуть на турбазе на берегу залива Межница. Мальчик предложил покататься на катамаране. Однако тогда никто не знал, как закончится активный отдых.