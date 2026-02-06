Может избежать тюрьмы: Бастрыкин потребовал доклад об уфимце, который выбросил с балкона 3-летнюю дочь

Судебная экспертиза установила, что мужчина страдает хроническим психическим расстройством. Специалисты пришли к выводу, что во время совершения преступления и в настоящее время он не осознавал смысл и общественную опасность своих действий и не мог себя контролировать. Эксперты рекомендовали поместить его на стационарное принудительное лечение.