Может избежать тюрьмы: Бастрыкин потребовал доклад об уфимце, который выбросил с балкона 3-летнюю дочь

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о расследовании уголовного дела по факту покушения на убийство ребенка в Уфе. Обвиняемый по делу, согласно заключению судебной психолого-психиатрической экспертизы, признан невменяемым и вместо уголовного наказания может быть направлен на принудительное лечение.
Напомним, утром 9 октября 2025 года на улице Ульяновых отец выбросил 3-летнюю дочь с балкона четвертого этажа. Ребенок чудом выжил, получив тяжелую черепно-мозговую травму, и был спасен благодаря экстренной медицинской помощи.
Судебная экспертиза установила, что мужчина страдает хроническим психическим расстройством. Специалисты пришли к выводу, что во время совершения преступления и в настоящее время он не осознавал смысл и общественную опасность своих действий и не мог себя контролировать. Эксперты рекомендовали поместить его на стационарное принудительное лечение.
Материалы уголовного дела уже направлены в суд, который должен решить вопрос о применении принудительных мер медицинского характера. В ходе одного из судебных заседаний Орджоникидзевского районного суда Уфы обвиняемый заявил, что теперь понимает весь ужас случившегося, и принес свои извинения.
Бастрыкин дал поручение руководителю СК Башкирии Владимиру Архангельскому представить доклад о результатах следствия и проведенных экспертизах для изучения в центральном аппарате СК России.
