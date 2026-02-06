Воронежцев приглашают посчитать воробьев

С 7 по 15 февраля пройдет Всероссийская перепись воробьев, организованная Союзом охраны птиц России. Принять в ней участие могут все желающие.
Акция поможет орнитологам собрать сведения о численности домовых и полевых воробьев, чтобы отследить динамику и разработать мероприятия по сохранению и восстановлению этих видов.
Для участия нужно:
— Отыскать воробьёв во время прогулок.
— Сделать фото на телефон или фотоаппарат.
— Посчитать количество птиц и определить их вид. Как отличить домового и полевого воробьёв, смотрите тут.
Также необходимо описать окрестности, где вы наблюдали воробьев: есть ли кусты, деревья, строения и другие примечательные объекты, которые могут служить укрытием для птах или источником пищи.
Внесите свои наблюдения на сайт акции. И не забудьте запросить сертификат участника для себя или своей команды.
Все подробности можно узнать у воронежского координатора акции Дарьи Панцыревой. К ней можно обратиться в сообщениях группы «Пух и перья».